Події

19:32 11.04.2023

Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки

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Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів звільнив з обійманої посади голову Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, повідомляють в офіційному телеграм-каналі уряду.

"На своєму засіданні 11 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Мельник став директором Бюро економічної безпеки України 20 серпня 2021 року, до цього з грудня 2020 року очолював Державну фіскальну службу України.

 

Теги: #звільнення #голова #беб

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