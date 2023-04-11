Понад 11 млн осіб перетнули українсько-польський кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 87% із них становлять жінки та діти, повідомило постійне представництво Республіки Польща в ЄС.

"На сьогодні кількість осіб, які перетнули українсько-польський кордон від початку російської агресії, перевищила 11 млн. Майже 87% із них становлять жінки та діти. Усі, хто тікає від війни, знайдуть прихисток і всю необхідну їм допомогу в Польщі", - йдеться у повідомленні у твіттері.