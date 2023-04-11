Події

12:11 11.04.2023

В акції здавання крові в Харкові взяли участь 90 донорів - ТЧКУ

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В акції здавання крові в Харкові взяли участь 90 донорів - ТЧКУ

Банк Центру служби крові у Харкові поповнився 40 літрами донорської крові завдяки акції, організованій волонтерами Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Понад 90 осіб взяли участь у донорській акції, організованій… волонтерами Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України", - повідомило ТЧХУ на фейсбук-сторінці.

Центр Служби крові у Харкові в результаті акції отримав 40,5 л запасів крові (за одну донацію людина здає 450 мл крові).

У ТЧХУ наголосили, що донорство крові – це шанс на порятунок поранених та постраждалих від нещасних випадків, а також лікування хворих із захворюваннями крові.

У донорській акції взяли участь харків'яни та жителі Мерефи (місто в Харківській області – ІФ-У), які спеціально приїхали до обласного центру заради порятунку людських життів.

Теги: #донорство #тчху

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