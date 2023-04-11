Події

11:24 11.04.2023

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення людей через держкордон на Волині під виглядом водіїв

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Співробітники Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомляється на сторінці управління Держприкордонслужби у фейсбуці у вівторок, жителі Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.

"Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів "ШЛЯХ", за що брали від 1500 до 5000 доларів США. Таким чином зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулися до України. За приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США", - йдеться в повідомленні.

Двом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через держкордон України, керівництво такими діями або сприяння їм із корисливих мотивів). 10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного співучасника відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 671 тис. грн, розповіли в Держприкордонслужбі.

 

Теги: #держприкордонслужба #ухилянти

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