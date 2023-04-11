Повітряний простір України може залишитися закритим до кінця 2029 року - Євроконтроль

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) висловила припущення, що повітряний простір України, закритий 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Росії, не буде відкрито до 2029 року.

Як повідомляють у тексті прогнозу на 2023-2029 роки, який було оприлюднено на сайті Євроконтролю 31 березня, до цього часу збережуться обмеження і в повітряному просторі Росії, Білорусі та Молдови.

"Ми допускаємо, що повітряний простір України і Росії залишаться закритими в горизонті до 2029 року", - зазначено в розділі "додаткові ризики".

Крім того, до 2029 року збережуться обмеження в повітряному просторі Білорусі та Молдови.

Як ризики Євроконтроль зазначає теракти, заборони польотів між країнами, війни та природні катаклізми, які неможливо передбачити, але які можуть мати тимчасовий або тривалий вплив на рух у повітряному просторі. Також скасування рейсів через страйки, нестача персоналу в аеропортах і авіакомпаніях.

Зростання інфляції та невизначеності, спровокованих вторгненням Росії в Україну, розглядаються як ключові ризики. Затягування конфлікту в часі, що може посилити збої на енергетичних ринках, стане ще більшим ударом по глобальній економічній експансії, зазначено в тексті прогнозу.

До ризиків для авіаційної галузі Євроконтроль відносить невизначеність щодо цін на нафту і нестачу доступних нафтопереробних потужностей.

Організація прогнозує після падіння кількості рейсів, виконаних 44 членами організації у 2020 і 2021 роках у Європі до 5 млн і 6,2 млн згідно з базовим сценарієм, зростання до 10,3 млн польотів у 2023 році та 11,8 млн у 2029-му.

З 2019 року low-cost-компанії посилили позиції, вийшовши 2022 року на частку ринку 32,3%, що лише трохи менше ніж у магістральних перевізників 32,4%. Авіаційні вантажоперевезення (all-Cargo) після невеликого зростання повернулися до "ковідних" показників і 2022 року займали лише 4,2% ринку. На сегмент великий вплив має повномасштабна агресія РФ в Україні. Водночас зростає бізнес-авіація, яка з кінця квітня вийшла на рівень 2021 року (11,4%).