Події

10:59 11.04.2023

Повітряний простір України може залишитися закритим до кінця 2029 року - Євроконтроль

2 хв читати
Повітряний простір України може залишитися закритим до кінця 2029 року - Євроконтроль

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) висловила припущення, що повітряний простір України, закритий 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Росії, не буде відкрито до 2029 року.

Як повідомляють у тексті прогнозу на 2023-2029 роки, який було оприлюднено на сайті Євроконтролю 31 березня, до цього часу збережуться обмеження і в повітряному просторі Росії, Білорусі та Молдови.

"Ми допускаємо, що повітряний простір України і Росії залишаться закритими в горизонті до 2029 року", - зазначено в розділі "додаткові ризики".

Крім того, до 2029 року збережуться обмеження в повітряному просторі Білорусі та Молдови.

Як ризики Євроконтроль зазначає теракти, заборони польотів між країнами, війни та природні катаклізми, які неможливо передбачити, але які можуть мати тимчасовий або тривалий вплив на рух у повітряному просторі. Також скасування рейсів через страйки, нестача персоналу в аеропортах і авіакомпаніях.

Зростання інфляції та невизначеності, спровокованих вторгненням Росії в Україну, розглядаються як ключові ризики. Затягування конфлікту в часі, що може посилити збої на енергетичних ринках, стане ще більшим ударом по глобальній економічній експансії, зазначено в тексті прогнозу.

До ризиків для авіаційної галузі Євроконтроль відносить невизначеність щодо цін на нафту і нестачу доступних нафтопереробних потужностей.

Організація прогнозує після падіння кількості рейсів, виконаних 44 членами організації у 2020 і 2021 роках у Європі до 5 млн і 6,2 млн згідно з базовим сценарієм, зростання до 10,3 млн польотів у 2023 році та 11,8 млн у 2029-му.

З 2019 року low-cost-компанії посилили позиції, вийшовши 2022 року на частку ринку 32,3%, що лише трохи менше ніж у магістральних перевізників 32,4%. Авіаційні вантажоперевезення (all-Cargo) після невеликого зростання повернулися до "ковідних" показників і 2022 року займали лише 4,2% ринку. На сегмент великий вплив має повномасштабна агресія РФ в Україні. Водночас зростає бізнес-авіація, яка з кінця квітня вийшла на рівень 2021 року (11,4%).

 

Теги: #авіація #євроконтроль #повітряний_простір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 29.03.2023
Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження російських окупантів - Генштаб ЗСУ

07:47 29.03.2023
На бойовому завданні загинув український штурман 831 бригади тактичної авіації Кирилюк

На бойовому завданні загинув український штурман 831 бригади тактичної авіації Кирилюк

18:43 23.03.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

21:16 22.03.2023
Українські пілоти наразі не навчаються на французьких винищувачах - речник командування ПС ЗСУ

Українські пілоти наразі не навчаються на французьких винищувачах - речник командування ПС ЗСУ

19:03 19.03.2023
Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

18:30 13.03.2023
Українська авіація завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:49 11.03.2023
Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

09:16 07.03.2023
Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

Десять українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками - ЗМІ

19:39 27.02.2023
Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16

Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16

18:52 27.02.2023
Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по противнику, знищено дев'ять із 12 випущених безпілотників - Генштаб

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по противнику, знищено дев'ять із 12 випущених безпілотників - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

У Києві на Великодні свята богослужіння відбуватимуться онлайн, комендантська година залишається чинною - влада

Російські Су-35 вдарили по Оріхову та Гуляйполю, втрати уточнюються - Єрмак

Окупанти продовжують просуватися в Бахмуті, "вагнерівців" викрито у стратах українських військових - ISW

ЗС України відбили 52 ворожі атаки окупантів на чотирьох напрямках

ОСТАННЄ

14 областей України вже затвердили мовні програми - мовний омбудсмен

Президент України вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів

У Києві на Великодні свята богослужіння відбуватимуться онлайн, комендантська година залишається чинною - влада

Російські Су-35 вдарили по Оріхову та Гуляйполю, втрати уточнюються - Єрмак

Російські окупанти обстріляли церкву в Херсоні - ОДА

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення людей через держкордон на Волині під виглядом водіїв

Окупанти тримають на чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

На Великдень комендантська година в Україні залишається чинною, не можна нехтувати сигналами тривоги - патрульна поліція

У Києві сталося загоряння в навчальному корпусі університету ім. Карпенка-Карого, на місці працюють рятувальники - Кличко

Окупанти озброїли свої ПДВ термобаричними РСЗВ і можуть їх задіяти у війні проти України - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА