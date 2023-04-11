Події

10:29 11.04.2023

У Києві сталося загоряння в навчальному корпусі університету ім. Карпенка-Карого, на місці працюють рятувальники - Кличко

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У Києві сталося загоряння в навчальному корпусі університету ім. Карпенка-Карого, на місці працюють рятувальники - Кличко

У Києві сталося загоряння на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого, що на вул. Хрещатик, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Рятувальники працюють на місці", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Пізніше він зазначив, що пожежу було локалізовано.

"Локалізація пожежі на площі 10 кв. м на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого", - повідомив мер.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/1898

 

Теги: #кличко #київ #пожежа

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