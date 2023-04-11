Події

09:19 11.04.2023

У Старобільську та околицях окупанти збільшили кількість патрулів і блокпостів

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У Старобільську та околицях Луганської області російські окупанти збільшили кількість патрулів і блокпостів, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Окупанти продовжують посилювати заходи з контролю населення на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Старобільську та навколо міста збільшилася кількість блокпостів і патрулів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Білокуракиному загарбники та місцеві колаборанти винесли з будівель держустанов апаратуру та меблі.

"За словами свідків, росіяни були здивовані сучасним оснащенням наших шкіл і лікарень", - зазначили в ОВА.

 

Теги: #обстріли #луганська_область

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