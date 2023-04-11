Події

08:49 11.04.2023

Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

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Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

Російські окупанти знову обстрілювали акваторію Очаківської громади Миколаївського району, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, 10 квітня об 11:30, 12:44 та о 15:26 ворог наносив мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також о 13:47 ворог обстрілював із РСЗВ населені пункти Куцурубської громади. Влучення зафіксовано по відкритій території. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, вранці 11 квітня о 05:48 здійснено обстріл із БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

Теги: #миколаївщина #обстріли

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