Ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

Російські окупанти знову обстрілювали акваторію Очаківської громади Миколаївського району, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, 10 квітня об 11:30, 12:44 та о 15:26 ворог наносив мінометні та артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також о 13:47 ворог обстрілював із РСЗВ населені пункти Куцурубської громади. Влучення зафіксовано по відкритій території. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, вранці 11 квітня о 05:48 здійснено обстріл із БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.