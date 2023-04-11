Події

06:47 11.04.2023

Стратегічне командування США у вівторок розпочне навчання з перевірки ядерної боєготовності

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Стратегічне командування США у вівторок розпочне навчання з перевірки ядерної боєготовності

Щорічні командно-штабні навчання Global Thunder 23, націлені на підвищення боєготовності ядерних сил США, стартують 11 квітня, повідомляє в понеділок Стратегічне командування (STRATCOM) ЗС США.

"Стратегічне командування США 11 квітня 2023 року розпочне щорічні командно-штабні навчання Global Thunder 23", - йдеться в повідомленні командування.

У ньому зазначається, що завданням буде, зокрема, "посилити боєготовність ядерних сил".

Планується, що в навчаннях візьмуть участь і деякі союзники США, зокрема - британські військові.

"Як і в попередні роки, під час Global Thunder 23 активніше, ніж зазвичай, будуть проводитися польоти бомбардувальників", - попереджає STRATCOM.

 

 

Теги: #сша #атом #навчання

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