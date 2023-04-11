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06:32 11.04.2023

11 квітня: Цей день в Україні та в світі

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11 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 412 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 412 RUSSIAN AGRESSION

11 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів, Міжнародний день любителів аніме, День підводного човна і День "Будьте добрими до юристів".

День народження міста сьогодні святкує Тель-Авів. Цього дня, 1909 року, поблизу Яффи єврейськими переселенцями другої алії його засновано на викупленій у бедуїнів землі

Православна церква вшановує пам'ять Іліопольського диякона священномученика Кирила.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Щорічно 11 квітня відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дата події обрана на честь дня народження Джеймса Паркінсона - англійського лікаря, який першим описав це захворювання.

Іменем Паркінсона названо неврологічну хворобу, що виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції. Хвороба Паркінсона є хронічною і невиліковною, прогресує повільно. Найчастіше зустрічається у людей похилого віку. Захворювання також називають тремтячим паралічем через його основні симптоми (тремор, ригідність, уповільнення руху), які можуть ще доповнюватися погіршенням сну, пам'яті або емоційного стану.

День підводного човна

Дату обрано на честь дати першого занурення американського човна під воду 1900 року.

"Будьте добрими до юристів"

Щорічно у другий вівторок квітня відзначають Міжнародний день "Будьте добрими до юристів". Цей день був створений як спосіб протидії негативним стереотипам про юристів і створення більш позитивного іміджу адвокатури.

Ще цього дня:

1945 - Радянська влада заарештувала митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, єпископів Микиту Будку, Миколу Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також низку католицьких владик.

Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині 1946 року оголосили, що митрополита обвинувачено у "ворожій діяльності проти УСРР, співпраці з німецькими окупантами", за що його засуджено на 8 років ув'язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено "самоліквідацію" УГКЦ;

1992 - Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почалися тривалі російсько-українські переговори щодо статусу флоту та його дислокації;

2008 - Уперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців;

2014 - Проросійські бойовики захопили місто Слов'янськ Донецької області.

Іменини: Марк, Кирило, Остап, Іван, Потап, Пилип, Євстафій.

Теги: #календар #іменини #цей_день #11квітня

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