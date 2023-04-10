Події

23:02 10.04.2023

Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

1 хв читати
Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

Допомога озброєнням Україні захищає кожного в країнах-партнерах, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Є і чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини, дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини щодо бронетехніки, ППО, боєприпасів, інженерних машин, медицини", - зазначив він.

За словами Зеленського, "все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху – все це захищає і кожного у країнах-партнерах, кожного в Європі, кожного у світі".

"Термін "програш" має стати супутником терміну "агресор". І лише українська перемога це забезпечить", - заявив він.

Теги: #україна #захист #зеленський #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:28 10.04.2023
Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

Росія вивела підводний ракетоносій у Чорному морі

22:59 10.04.2023
Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

17:05 10.04.2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

16:47 10.04.2023
Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

16:13 09.04.2023
Зеленський подякував Польщі за новий пакет військової допомоги

Зеленський подякував Польщі за новий пакет військової допомоги

06:42 09.04.2023
Ворог обстріляв 7 прикордонних громад Сумської області

Ворог обстріляв 7 прикордонних громад Сумської області

05:28 09.04.2023
У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

04:57 09.04.2023
У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

02:27 09.04.2023
У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

00:52 09.04.2023
У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував усім, хто мав відношення до повернення додому українських військових

Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Сили оборони України за добу збили  ворожий вертоліт, шість безпілотників і знищили склад боєприпасів

ЗСУ на чотирьох основних напрямках відбили 20 атак противника за добу

Антикорупційні органи розшукують підозрюваних у справі про махінації з майном ФДМ, серед них Сенниченко

ОСТАННЄ

Зеленський провів зустріч із новим послом United24 Річардом Бренсоном

Зеленський увів до складу Ставки головнокомандувача голову Мінстратегпрому Камишіна

Україні потрібно щонайменше 5 тис. фахівців для розмінування

Данія має намір до початку літа поставити Україні самохідні артилерійські установки CAESAR і танки Leopard 1

Зеленський призначив головою Київської обладміністрації керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка - указ

Окупанти під Бериславом скинули гранату на човен із цивільними, дві людини поранені

Суд відмовився визнати недійсним рішення АМКУ про накладення у 2020 році 176 млн грн штрафу на "ДТЕК Західенерго"

Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав 8 нових реанімобілів

Сили оборони України за добу збили  ворожий вертоліт, шість безпілотників і знищили склад боєприпасів

Зеленський обговорив із прем'єром Греції співпрацю у сфері безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА