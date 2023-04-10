Військова допомога Україні захищає кожного у країнах-партнерах

Допомога озброєнням Україні захищає кожного в країнах-партнерах, сказав у відеозверненні у понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Є і чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини, дякую за них. Два тижні – і посилення від Німеччини щодо бронетехніки, ППО, боєприпасів, інженерних машин, медицини", - зазначив він.

За словами Зеленського, "все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху – все це захищає і кожного у країнах-партнерах, кожного в Європі, кожного у світі".

"Термін "програш" має стати супутником терміну "агресор". І лише українська перемога це забезпечить", - заявив він.