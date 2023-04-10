Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

Українські сили щодня знищують бойовий потенціал ворога, який змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи, заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Для мене велика честь бути пліч-о-пліч з нашими воїнами в цей час. Відпрацювали з командирами військових частин та угруповань плани по обороні міста Бахмут, а також зустрілись з бійцями, які захищають фортецю. Сили оборони виснажили вагнерівців", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи, також росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити.

"Оборона Бахмута триває, наші військові мужньо та фахово виконують поставлене завдання. Вони щодня знекровлюють ворога та знищують його бойовий потенціал, кожним вдалим пострілом, враженою ціллю, наближають нашу Перемогу!" - зазначив Сирський.