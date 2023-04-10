Україна репатріювала ще 5 важкопоранених російських військовополонених

Україна репатріювала до РФ ще п'ятьох важкопоранених російських військовополонених, зокрема єдину жінку, яка перебувала в українському полоні, повідомив Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

"Згідно з нормами Женевських конвенцій, українська сторона репатріювала на територію держави-агресора ще п'ятьох важкопоранених полонених окупантів, в тому числі єдину жінку, яка перебувала в українському полоні", - ідеться в повідомленні Координаційного штабу в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначено в повідомленні, стан цих "осіб вдалося стабілізувати, щоб вони стали придатними для транспортування. Репатріація, як і передбачає міжнародне гуманітарне право, відбулася без жодних умов для російської сторони".

Крім того, як повідомляється, у Рамадан - священний місяць для всіх мусульман - Україна передала двох військовополонених мусульман, які воювали в складі окупаційної армії. "Це було зроблено на підтвердження нашої пропозиції державі-агресору обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до культури і традицій", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 24 березня українська сторона вже репатріювала п'ятьох транспортабельних важкопоранених російських окупантів. "Однак у місцях тримання в Росії та на тимчасово окупованих територіях наразі перебуває значно більше поранених військовополонених, яких держава-окупант відповідно до Женевських конвенцій має негайно повернути без жодних попередніх умов", - наголошують у Координаційному штабі зі поводження з військовополоненими.