ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

Верховна Рада ухвалила звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і парламентської асамблеї НАТО із закликом сприяти прискоренню вступу України до альянсу.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9192 народні депутати підтримали на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Верховна Рада, зокрема, закликає парламенти держав-членів НАТО і парламентську асамблею НАТО виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України.

З огляду на це українські парламентарії вважають за необхідне, щоб країни-члени альянсу звернулися до своїх урядів із проханням сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення її до майбутнього членства під час весняної сесії ПА НАТО в Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

Крім того, державам-членам НАТО запропоновано уповноважити свої уряди на вжиття всіх заходів щодо скликання в межах Вільнюського саміту НАТО засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.