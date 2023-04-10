В Україні майже 7 млн переселенців, 4,8 млн із них зареєстровані - Верещук

В Україні майже 7 млн внутрішньо переміщених осіб, із них 4,8 млн зареєстровані, повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У нас на сьогодні 4,8 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Загалом ВПО майже 7 млн", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в понеділок удень.

Верещук зазначила, що 1 млн переселенців становлять діти.

За її словами, із 4,8 млн зареєстрованих переселенців 1,1 млн осіб стали переселенцями двічі.