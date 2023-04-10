Події

14:09 10.04.2023

Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

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Російські окупанти черговим авіаударом знищили багатоповерхівку в Авдіївці - голова ОВА

Російські окупаційні війська в понеділок, 10 квітня, завдали чергового авіаудару по Авдіївці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

За його даними, загалом в Авдіївці наразі залишається близько 1800 осіб, і всі вони ризикують щодня власним життям.

"Усі цивільні мають залишити прифронтові населені пункти - допомогу з евакуацією ми надаємо!" - закликав голова ОВА.

Теги: #обстріли #донецька_область #авіаудар

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