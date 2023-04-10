У неділю окупанти обстріляли дві громади на Сумщині
За добу неділі, 9 квітня, російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області, без наслідків, повідомили в ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської... На щастя, в обох випадках без наслідків", - ідеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі.
Зокрема, територію Білопільської громади протягом дня ворог обстрілював із мінометів 10 разів.
Новослобідська громада була обстріляна із АГС - 10 пострілів.
"Також сьогодні над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е)", - додали в ОВА.