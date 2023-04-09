Події

10:46 09.04.2023

468 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

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468 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 9 квітня 2023 року понад 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 468 дітей загинули і понад 947 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в неділю.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

9 квітня військові підрозділи з РФ здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила в приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11-річної дівчинки.

8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Торець Донецької області дістав поранення 15-річний хлопчик.

"Діти війни" (https://childrenofwar.gov.ua/) - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України, зазначається в повідомленні.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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