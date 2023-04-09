Події

10:41 09.04.2023

У США помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бен Ференц - ЗМІ

2 хв читати

Останній прокурор Нюрнберзького процесу в Німеччині Бенджамін Ференц, який притягав до відповідальності нацистських воєнних злочинців часів Другої світової війни, пішов із життя у віці 103 років у п'ятницю, повідомляє Washington Post із посиланням на його сина.

Як відомо, Ференц виступав прокурором у Нюрнберзі, коли йому було 27 років, і решту свого життя присвятив справі міжнародного правосуддя. Він був останнім живим прокурором судового процесу над нацистами і помер 7 квітня в інтернаті Бойнтон-Біч штату Флорида.

Його син Дон підтвердив смерть, але не назвав причини.

Ференц - єврей трансільванського походження, сім'я якого емігрувала до США, коли він був немовлям, представив трибуналу Сполучених Штатів масштабну справу проти 22 керівників мобільних нацистських підрозділів Айнзацгруп (Einsatzgruppen), які здійснювали вбивства у Східній Європі під час Другої світової війни. Усіх 22 обвинувачених було засуджено, чотирьох із них страчено. Ференц особисто підрахував мільйони смертей, використовуючи конфісковані німецькі військові документи, завдяки чому цих злочинців судили.

Ференц закінчив Гарвардську школу права, де вивчав воєнні злочини, і в середині Другої світової війни вступив до армії США, його скерували в слідчий відділ, який збирав докази злочинів нацистів. Під час розслідування Ференц відвідав нацистські концтабори, зокрема Бухенвальд, Маутгаузен і Дахау.

Він говорив: "навіть сьогодні, коли я заплющую очі, я бачу смертоносне видіння, яке ніколи не зможу забути - крематорії палають вогнем палаючої плоті, купи складених виснажених трупів, що чекають на спалення. Я заглянув у пекло".

Ференц із групою слідчих виявили в документах міністерства закордонних справ нацистів надсекретні звіти Айнзацгрупи, де детально описано міста, через які проходили загони убивць, і жахіття, які вони там творили. Серед них, зокрема, була депеша з Києва, позначена як доказ 179, у якій повідомлялося про 34 тисячі євреїв, включно з жінками та дітьми.

"Євреям міста було наказано прибути з речами. Після того, як їх змусили віддати свій одяг і цінні речі, всіх їх було вбито", - йшлося у звіті.

У той час, коли почалася фаза провадження Ференца, вищі нацистські чиновники, включно з Германом Герінгом і Рудольфом Гессом, були притягнуті до відповідальності. Велика Британія, Франція та Радянський Союз перейшли до інших повоєнних проблем, залишивши Штати контролювати всі подальші судові переслідування в Нюрнберзі. Головний прокурор хотів припинити справу Айнзацгрупи, але завдяки Ференцу це розслідування було завершене і нацистські злочинці були притягнуті до відповідальності.

 

Теги: #прокурор #нацизм #нюрнберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:11 17.03.2023
Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

13:30 06.03.2023
Зміст визначення "колабораціонізм" для Криму має бути змінений – керівник прокуратури автономії

Зміст визначення "колабораціонізм" для Криму має бути змінений – керівник прокуратури автономії

21:11 02.03.2023
ВАКС затвердив угоду з головою Соціал-демократичного конгресу християн України, затриманим під час спроби підкупу голови ДІАМ

ВАКС затвердив угоду з головою Соціал-демократичного конгресу християн України, затриманим під час спроби підкупу голови ДІАМ

16:47 27.01.2023
Суд скасував рішення про закриття справи щодо прокурора Юсубова, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота

Суд скасував рішення про закриття справи щодо прокурора Юсубова, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота

17:08 19.01.2023
Прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для Коболєва, який преміював себе на $10 млн

Прокурор просить арешт з альтернативою застави в 365 млн грн для Коболєва, який преміював себе на $10 млн

19:05 16.12.2022
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

САП оскаржить рішення про закриття справи щодо прокурора, якого обвинувачують у заволодінні восьми кг золота

12:41 28.10.2022
Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів із України

Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів із України

16:54 27.10.2022
ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

20:17 19.08.2022
Заступник голови ОП Смирнов та посол з особливих доручень МЗС України Кориневич обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича створення спецтрибуналу зі злочинів РФ

Заступник голови ОП Смирнов та посол з особливих доручень МЗС України Кориневич обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича створення спецтрибуналу зі злочинів РФ

17:10 15.08.2022
Колишній прокурор привласнив 8 кг золота, вилученого під час обшуку – САП

Колишній прокурор привласнив 8 кг золота, вилученого під час обшуку – САП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗСУ знищили близько 470 окупантів, 13 артсистем і 14 БпЛА - Генштаб

Російський ракетний терор проти енергосектору України остаточно провалився - ISW

Наступальний потенціал окупантів на всій лінії фронту продовжує знижуватися

Унаслідок ворожої нічної ракетної атаки в Запоріжжі загинуло двоє людей, ще двох поранено

"Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми все одно віримо у свободу"

ОСТАННЄ

468 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

Двоє людей поранені за добу ворожих обстрілів на Донеччині - голова ОВА

У Сумській області вранці в неділю зафіксовано 5 "прильотів" з території РФ - обладміністрація

За добу ЗСУ знищили близько 470 окупантів, 13 артсистем і 14 БпЛА - Генштаб

Російський ракетний терор проти енергосектору України остаточно провалився - ISW

У Чорному морі 11 ворожих бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі - ОК "Південь"

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, пошкоджено приватні будинки, госпбудівлі та ресторанний комплекс

Ворожі снаряди влучили в житлові квартали Херсонської області, на територію заводу та зернового терміналу

Рятувальні роботи в Запоріжжі на місці ракетного удару завершено

Наступальний потенціал окупантів на всій лінії фронту продовжує знижуватися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА