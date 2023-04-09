У США помер останній прокурор Нюрнберзького процесу Бен Ференц - ЗМІ

Останній прокурор Нюрнберзького процесу в Німеччині Бенджамін Ференц, який притягав до відповідальності нацистських воєнних злочинців часів Другої світової війни, пішов із життя у віці 103 років у п'ятницю, повідомляє Washington Post із посиланням на його сина.

Як відомо, Ференц виступав прокурором у Нюрнберзі, коли йому було 27 років, і решту свого життя присвятив справі міжнародного правосуддя. Він був останнім живим прокурором судового процесу над нацистами і помер 7 квітня в інтернаті Бойнтон-Біч штату Флорида.

Його син Дон підтвердив смерть, але не назвав причини.

Ференц - єврей трансільванського походження, сім'я якого емігрувала до США, коли він був немовлям, представив трибуналу Сполучених Штатів масштабну справу проти 22 керівників мобільних нацистських підрозділів Айнзацгруп (Einsatzgruppen), які здійснювали вбивства у Східній Європі під час Другої світової війни. Усіх 22 обвинувачених було засуджено, чотирьох із них страчено. Ференц особисто підрахував мільйони смертей, використовуючи конфісковані німецькі військові документи, завдяки чому цих злочинців судили.

Ференц закінчив Гарвардську школу права, де вивчав воєнні злочини, і в середині Другої світової війни вступив до армії США, його скерували в слідчий відділ, який збирав докази злочинів нацистів. Під час розслідування Ференц відвідав нацистські концтабори, зокрема Бухенвальд, Маутгаузен і Дахау.

Він говорив: "навіть сьогодні, коли я заплющую очі, я бачу смертоносне видіння, яке ніколи не зможу забути - крематорії палають вогнем палаючої плоті, купи складених виснажених трупів, що чекають на спалення. Я заглянув у пекло".

Ференц із групою слідчих виявили в документах міністерства закордонних справ нацистів надсекретні звіти Айнзацгрупи, де детально описано міста, через які проходили загони убивць, і жахіття, які вони там творили. Серед них, зокрема, була депеша з Києва, позначена як доказ 179, у якій повідомлялося про 34 тисячі євреїв, включно з жінками та дітьми.

"Євреям міста було наказано прибути з речами. Після того, як їх змусили віддати свій одяг і цінні речі, всіх їх було вбито", - йшлося у звіті.

У той час, коли почалася фаза провадження Ференца, вищі нацистські чиновники, включно з Германом Герінгом і Рудольфом Гессом, були притягнуті до відповідальності. Велика Британія, Франція та Радянський Союз перейшли до інших повоєнних проблем, залишивши Штати контролювати всі подальші судові переслідування в Нюрнберзі. Головний прокурор хотів припинити справу Айнзацгрупи, але завдяки Ференцу це розслідування було завершене і нацистські злочинці були притягнуті до відповідальності.