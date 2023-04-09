У Чорному морі 11 ворожих бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі - ОК "Південь"

У Чорному морі вороже корабельне угруповання налічує 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі, повідомило оперативне командування "Південь" у соцмережі Фейсбук у неділю.

"Наразі 2 підводні човни з 8 "Калібрами" готові до застосування", - зазначається в повідомленні.

Наголошується також, що обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається складною, але контрольованою.

"Змін у стані, складі та положенні військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не зафіксовано", - інформує ОК "Південь".