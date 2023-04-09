Ворожі снаряди влучили в житлові квартали Херсонської області, на територію заводу та зернового терміналу

Окупанти випустили 495 снарядів по Херсонській області за минулу добу, 8 квітня, здійснивши 71 обстріл, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

За його інформацією, 23 снаряди влучили в Херсон. "Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередач; територію суднозаводу Корабельного району та зернового терміналу Бериславського району", - написав голова ОВА.

За минулу добу жертв серед цивільного населення немає.

З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.