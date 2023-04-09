Наступальний потенціал окупантів на всій лінії фронту продовжує знижуватися

Російські окупанти ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватися, свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті наголошується, що окупанти зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських військ у передбаченні контрнаступальних операцій.

Західні аналітики наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде не просуваються всерйоз. Крім того, темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших - зовсім зупинилися.

Зокрема, він зазначив, що наступ РФ на Авдіївку "захлинувся", і зазначив, що ворог усе ще не контролює Мар'їнку, незважаючи на те, що перетворив місто на руїни.

У звіті також ідеться про те, що один із російських мілблогерів стверджував, що темп наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизився за останню добу, і зазначив, що війська РФ намагаються просунутися де завгодно.

Фахівці також зазначили, що окупанти для компенсації ключових недоліків у бойовій спроможності значною мірою покладаються на артилерію.