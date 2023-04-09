У Франції ліквідували російський пропагандистський канал RT France

Французький господарський суд офіційно визнав російський пропагандистський канал RT France банкрутом, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Тепер французький господарський суд поставив крапку в існуванні важливого інструменту пропагандистської машини кремля, офіційно визнавши RT France банкрутом", - написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що незважаючи на санкції, заборону на мовлення і, як наслідок, банкрутство, RT France продовжував виробляти контент зі свого бюро в Парижі, який транслювався в африканських франкомовних країнах.

"Це (ліквідація - ІФ-У) важливий крок для захисту інформаційного простору світу від агресії Росії і від брехні, яку систематично поширює кремль", - підсумував глава Мінкульту.

Як повідомлялося раніше, суд Європейського Союзу загальної юрисдикції підтвердив заборону на мовлення російського пропагандистського мовника RT France.