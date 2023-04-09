Ворог обстріляв 7 прикордонних громад Сумської області

Російські окупанти у суботу обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотинської, Великописарівської, Миропольської. Зафіксовано 79 прильотів. На щастя, у всіх випадках без наслідків", - йдеться у повідомленні.

На території Миропільської громади ворог скинув 9 хв.

Територією Білопільської громади росіяни били з мінометів – 20 прильотів, обстрілювали з АГС – 20 пострілів. Також зафіксовано скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА.

По Хотинській громаді був мінометний обстріл – 3 прильоти.

По Великописаревській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (25 пострілів).