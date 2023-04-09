Події

04:57 09.04.2023

У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

1 хв читати
У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

У столичних районах пройшла весняна суботня толока, в ході якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні у всіх районах столиці провели толоки на понад 300 локаціях. Міські служби спільно з трудовими колективами підприємств та організацій, мешканцями навколишніх будинків очищали території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загалом зібрали та вивезли понад 6 тис. кубометрів відходів. На різних локаціях висадили понад 2,3 тис. зелених насаджень. Проте робота із озеленення міста лише починається.

"Це традиційні сезонні акції зі збирання та наведення порядку в місті після зими. Зараз у Києві активно прибирають у дворах, чистять автодороги, упорядковують парки, сквери, прибирають стихійні звалища. Сьогодні, наприклад, на вулиці Володимирській, біля головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка висадили алею 12-річних платанів. Дерева одразу оснастили автоматичною системою краплинного поливу, щоб у жарку погоду зелені насадження мали достатньо вологи. заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Теги: #україна #київ #прибирання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:28 09.04.2023
У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

У Харкові працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, пошкоджених обстрілами

04:57 09.04.2023
У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

02:27 09.04.2023
У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

У Старобільську окупанти почали видавати повістки у "військкомат" на вулицях

00:52 09.04.2023
У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

У Київській області трактор підірвався на протитанковій міні, поранено водія, у поліції закликали громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях

23:20 08.04.2023
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що позбавився російського громадянства, але не назвав терміни

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заявив, що позбавився російського громадянства, але не назвав терміни

15:44 08.04.2023
Україна запросила в Індії допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури - ЗМІ

Україна запросила в Індії допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури - ЗМІ

08:03 08.04.2023
Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

21:12 07.04.2023
Фермери з Румунії та Болгарії протестують через перенасичення їхніх ринків зерном з України

Фермери з Румунії та Болгарії протестують через перенасичення їхніх ринків зерном з України

18:16 07.04.2023
Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

Україна утримається від експорту зерна та соняшнику до Польщі до нового сезону - міністр агрополітики

18:16 07.04.2023
КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною

П'ятеро українців постраждали в ДТП у Молдові

У Молдові перекинувся автобус, що прямував до Києва, постраждали 9 осіб

ДСНС: у високогір'ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини

ЗСУ продовжують зміцнювати оборонні рубежі в Північній операційній зоні - Наєв

ОСТАННЄ

Естонія витрачатиме на оборону 3% ВВП протягом чотирьох років

Спільна участь українського та російського підлітків у Хресному ході в Римі на тлі російсько-української війни спотворює дійсність

НАТО може гарантувати захист міжнародного порядку тільки разом із Україною

Священика УПЦ (МП), який побив військового в Хмельницькому, оголошено в розшук

У деяких районах Херсона в результаті ворожих обстрілів зникло електропостачання

Унаслідок суботніх обстрілів Харківщини двоє загиблих і одна постраждала

Співробітники Tesla роками пересилали один одному відео з камер спостереження чужих машин

РФ проведе дострокові випуски із військових ВНЗ через великі втрати в Україні

Ворог атакував із БПЛА і важкої артилерії Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району

Польські САУ "Краб" успішно виконують бойові завдання на фронті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА