У Києві пройшла суботня толока, під час якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття

У столичних районах пройшла весняна суботня толока, в ході якої вивезли понад 6 тис. кубометрів сміття, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні у всіх районах столиці провели толоки на понад 300 локаціях. Міські служби спільно з трудовими колективами підприємств та організацій, мешканцями навколишніх будинків очищали території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загалом зібрали та вивезли понад 6 тис. кубометрів відходів. На різних локаціях висадили понад 2,3 тис. зелених насаджень. Проте робота із озеленення міста лише починається.

"Це традиційні сезонні акції зі збирання та наведення порядку в місті після зими. Зараз у Києві активно прибирають у дворах, чистять автодороги, упорядковують парки, сквери, прибирають стихійні звалища. Сьогодні, наприклад, на вулиці Володимирській, біля головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка висадили алею 12-річних платанів. Дерева одразу оснастили автоматичною системою краплинного поливу, щоб у жарку погоду зелені насадження мали достатньо вологи. заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.