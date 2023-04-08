Події

15:32 08.04.2023

США перекинули на Близький Схід підводний човен, здатний нести понад 150 крилатих ракет

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США перекинули на Близький Схід підводний човен, здатний нести понад 150 крилатих ракет

ВМС США перекинули на Близький Схід підводний човен, здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк", повідомляє в суботу Associated Press (AP).

Представник П'ятого флоту ВМС США Тімоті Гоукінс, що базується в Бахрейні, пояснив, що підводний човен уже пройшов через Суецький канал. За словами Гоукінса, передислокація підводного човна "допоможе забезпечувати регіональну безпеку і стабільність на морі". Одне із завдань П'ятого флоту - патрулювання стратегічно важливої Ормузької протоки.

Агентство зазначає, що командування ВМС США зазвичай публічно не розповідає про такі переміщення підводних човнів. AP припускає, що в цьому випадку Вашингтон прагне нагадати Ірану про свої військові можливості.

Теги: #сша #томагавк

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