США перекинули на Близький Схід підводний човен, здатний нести понад 150 крилатих ракет

ВМС США перекинули на Близький Схід підводний човен, здатний нести до 154 крилатих ракет "Томагавк", повідомляє в суботу Associated Press (AP).

Представник П'ятого флоту ВМС США Тімоті Гоукінс, що базується в Бахрейні, пояснив, що підводний човен уже пройшов через Суецький канал. За словами Гоукінса, передислокація підводного човна "допоможе забезпечувати регіональну безпеку і стабільність на морі". Одне із завдань П'ятого флоту - патрулювання стратегічно важливої Ормузької протоки.

Агентство зазначає, що командування ВМС США зазвичай публічно не розповідає про такі переміщення підводних човнів. AP припускає, що в цьому випадку Вашингтон прагне нагадати Ірану про свої військові можливості.