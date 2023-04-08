Нацполіція України затримала іноземця, оголошеного в міжнародний розшук за вбивство

Національна поліція України затримала громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство, повідомляє Нацполіція.

"Громадянин Турецької Республіки найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів: один його компаньйон загинув, інший вижив, але залишився паралізованим. Щоб уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і врешті-решт втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі", - йдеться в повідомленні Нацполіції в суботу.

Як повідомляється, правоохоронні органи кілька років розшукували обвинуваченого.