Події

13:02 08.04.2023

СБУ ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих - голова військово-лікарської комісії та адвокат

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СБУ ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих - голова військово-лікарської комісії та адвокат

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни, повідомила спецслужба.

"У результаті слідчо-оперативних заходів повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок. Вони пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів і шляхом нелегального перетину кордону. Вартість "послуг" становила від 3 до 6 тис. дол. Сума залежала від терміновості "вирішення питання" - йдеться в повідомленні СБУ в суботу.

Як уточнюється, у Києві викрито дві злочинні схеми. Першу - організував голова військово-лікарської комісії одного з районів столиці. За гроші він безпідставно оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров'я. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Третю схему налагодив керівник однієї з псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України в ролі водіїв гуманітарних перевезень.

Як інформує СБУ, у Закарпатській області затримано місцевого адвоката та власницю готелю, яка сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон. Зловмисники намагалися приховано переправити військовозобов'язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Заходи проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Теги: #схеми #ухилянти

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