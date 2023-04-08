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10:32 08.04.2023

Росіяни вночі та вранці продовжували обстрілювати прикордоння Сумщини: зафіксовано 46 прильотів

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Росіяни вночі та вранці продовжували обстрілювати прикордоння Сумщини: зафіксовано 46 прильотів

Російські війська вночі та вранці в суботу обстріляли прикордонні райони Сумської області - зафіксовано 46 прильотів.

"Уночі та вранці з території РФ здійснено шість обстрілів прикордонних громад Сумщини - Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Зафіксовано 46 прильотів", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА в телеграм-каналі.

За даними ОВА, у Краснопільській громаді вночі росіяни з АГС здійснили 14 пострілів по території громади. "Середино-Будська громада: вночі ворог бив з артилерії - 10 прильотів. Також зранку був мінометний обстріл громади - 12 прильотів. Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади", - повідомляють в ОВА.

"На щастя, без втрат і руйнувань", - ідеться в повідомленні.

Теги: #обстріли #сумська_область

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