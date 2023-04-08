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09:53 08.04.2023

Мін'юст США почав розслідування витоку секретних документів Міноборони - ЗМІ

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Мін'юст США почав розслідування витоку секретних документів Міноборони - ЗМІ

Міністерство юстиції США почало розслідування у зв'язку з публікацією в соцмережах нібито секретних документів Пентагону, повідомило Associated Press (AP).

"Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо можливого оприлюднення документів Пентагону, які було опубліковано на кількох сайтах соціальних мереж, які містять деталі допомоги США і НАТО Україні, але, можливо, були змінені або використані як частина дезінформаційної кампанії", - йдеться в матеріалі AP, опублікованому на сайті агентства в суботу.

Як повідомляється, "це не військові плани, і вони не містять подробиць щодо будь-якого запланованого наступу на Україну. І деякі неточності, зокрема оцінки загибелі російських військових, які значно нижчі за цифри, оприлюднені офіційними особами США, змусили декого поставити під сумнів достовірність документів".

У заяві в п'ятницю представник Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міноборони "офіційно передало" цю справу до Міністерства юстиції для розслідування. Мін'юст зі свого боку заявив, що "підтримує зв'язок із Міноборони у зв'язку з цією справою і почав розслідування".

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у Twitter і Telegram цього тижня з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО зі зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, утім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Теги: #сша #пентагон #мінюст

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