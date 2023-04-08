Події

08:40 08.04.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожими ударами перебували Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка та інші населені пункти. Унаслідок обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що у Дворічній унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі, а в Кучерівці пошкоджено будівлі сільгосппідприємства, сталася пожежа.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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