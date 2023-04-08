Кремль продовжує зазначати, що він не зацікавлений у законних переговорах

Влада РФ продовжує наголошувати, що вона не зацікавлена в законних переговорах і покладає відповідальність за будь-які переговори на країни Заходу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 7 квітня.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на пресконференції в Анкарі, Туреччина, 7 квітня, що Росія не відмовляється від переговорів, але переговори можуть ґрунтуватися тільки на заявлених Росією "законних" інтересах і побоюваннях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що влада РФ продовжує зберігати "початкові максималістські цілі" президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України. У ISW вважають, що Кремль через побоювання з приводу втрати нових окупованих територій в Україні під час очікуваного майбутнього українського контрнаступу може активізувати поточну інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб змусити Захід запропонувати поступки і примусити Україну до переговорів на більш вигідних для РФ умовах.