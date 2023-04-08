Події

07:41 08.04.2023

Кремль продовжує зазначати, що він не зацікавлений у законних переговорах

1 хв читати
Кремль продовжує зазначати, що він не зацікавлений у законних переговорах

Влада РФ продовжує наголошувати, що вона не зацікавлена в законних переговорах і покладає відповідальність за будь-які переговори на країни Заходу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 7 квітня.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив на пресконференції в Анкарі, Туреччина, 7 квітня, що Росія не відмовляється від переговорів, але переговори можуть ґрунтуватися тільки на заявлених Росією "законних" інтересах і побоюваннях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що влада РФ продовжує зберігати "початкові максималістські цілі" президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України. У ISW вважають, що Кремль через побоювання з приводу втрати нових окупованих територій в Україні під час очікуваного майбутнього українського контрнаступу може активізувати поточну інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб змусити Захід запропонувати поступки і примусити Україну до переговорів на більш вигідних для РФ умовах.

 

 

 

Теги: #рф #переговори #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 07.04.2023
ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

07:41 07.04.2023
Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

Путін, імовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Росії над Білоруссю

07:38 07.04.2023
Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

Українські захисники ліквідували 13 окупантів, ворожу техніку та спостережний пункт на півдні

02:30 07.04.2023
Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

10:33 06.04.2023
Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

Британська розвідка повідомляє про кадрові перестановки в командуванні угруповання російської армії, що перебуває в Україні

10:20 06.04.2023
Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

10:09 06.04.2023
Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

Сили оборони на куп'янсько-лиманському напрямку за добу знищили гелікоптер К-52, танк Т-72 і міномет "Тюльпан"

21:31 05.04.2023
Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

17:12 05.04.2023
Туреччина планує продовжувати спроби відновити переговорний процес між Україною та РФ

Туреччина планує продовжувати спроби відновити переговорний процес між Україною та РФ

11:40 05.04.2023
Велика Британія заблокувала виступ російського дитячого омбудсмена на телеканалі ООН - представництво

Велика Британія заблокувала виступ російського дитячого омбудсмена на телеканалі ООН - представництво

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

«Іфтар» щорічно проводитиметься на державному рівні – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

Деокупація Криму безальтернативна – Зеленський

Україна відновлює експорт електроенергії – Міненерго

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель

Ізраїль після теракту в Тель-Авіві виділить додаткові сили для гарантування безпеки

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 3 танки, 1 літак

Українські військові знищили дев’ять окупантів, шість одиниць техніки, три спостережні пункти ворога

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло чотири людини, одну - поранено

Кулеба: питання руху України до членства в НАТО буде ключовим на липневому саміті у Вільнюсі

За минулу добу ворог 71 раз обстріляв Херсонську область

Одна людина загинула, семеро поранені в результаті двох інцидентів у Тель-Авіві

За минулу добу ворог завдав 2 ракетних, 35 авіаударів

За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак на чотирьох напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА