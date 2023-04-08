8 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 409 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 409 RUSSIAN AGRESSION

8 квітня - Міжнародний день циган, День народження Будди, День народження пожежної драбини.

У Хорватії - День національного парку "Плитвицькі озера", в Японії - Фестиваль квітів (Хана Мацурі).

Православна церква - Лазарева субота, святкування Собору Архангела Гавриїла, преподобного Василя.

Ще цього дня:

1904 - Англія і Франція підписали угоду, названу "Сердечною угодою" (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1913 - У Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1930 - Вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка "Земля";

2005 - Похорон папи римського Івана Павла II став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства.

Міжнародний день циган

Міжнародний день циган відзначається щорічно 8 квітня представниками цієї нації в усьому світі, його заснували на першому Всесвітньому циганському конгресі, який відбувся в Лондоні 8 квітня 1971 року і зібрав представників із 30 країн.

На конгресі також було створено Міжнародний союз циган і ухвалено національні символи: прапор і гімн, що дало змогу циганам світу визнати себе єдиною вільною нацією. Нині IRU об'єднує циганські громадські організації 42 країн світу.

Вважають, що перша згадка про циган датована 1501 роком, коли циганський ватажок Василь отримав охоронну грамоту від литовського князя Олександра Казимировича.

День національного парку "Плитвицькі озера"

8 квітня в Хорватії відзначається День національного парку "Плитвицькі озера". Уперше назва згадується в 1777 році в записах священика Домініка Вукасовича.

8 квітня 1949 року Плитвицькі озера отримали статус Національного парку, коли Хорватський Парламент ухвалив закон про захист Плитвицьких озер і проголосив парк Національним хорватським надбанням.

1979 року Національний парк Плітвіцькі озера занесено до реєстру "Всесвітньої спадщини" ЮНЕСКО під номером 98.

День народження пожежної драбини

8 квітня 1766 року в Америці було запатентовано першу у світі пожежну драбину.

Необхідність такого винаходу виникла у зв'язку зі спорудженням перших багатоповерхових будівель, коли рятувати людей у разі пожежі з верхніх приміщень було вкрай проблематично.

Перші запатентовані сходи були заввишки трохи менше 10 метрів. Рекорд висоти сучасної драбини для використання в гасінні пожеж - пожежна телескопічна автодрабина виробництва фінської компанії. Довжина вильоту конструкції - 112 м.

Церковне свято

Святкування Собору Архангела Гавриїла

Архангел Гавриїл - один із янголів, яких шанують не тільки в християнстві, а також в іудаїзмі та ісламі. Його ім'я буквально означає "Всевишній - сила моя". Згідно з християнською традицією, Гавриїл відкриває смертним таємне знання Бога. Саме він приніс Діві Марії звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати Спасителем. Звідси з'явилося прізвисько Гавриїла - Благовіст, або Благовісник.

У православній іконографії святий Архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі Янгола-Благовісника з оливковою гілкою в руках - символом примирення Бога і творіння. Цей образ поміщають у храмі над Царськими вратами. Свята Церква, згадуючи багаторазові явлення Архангела Гавриїла в історії Старого і Нового Заповіту, підносить палкі молитви до цього невсипущого заступника, заступника і благодійника роду людського.

Лазарева субота

Лазарева субота у православних християн - це субота перед Вербною неділею, субота шостого тижня Великого посту. Цього дня православна Церква згадує чудо воскресіння Христом праведного Лазаря.

Саме святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів. Православні християни Кіпру, Болгарії, Греції та низки інших країн відзначають свято за григоріанським календарем.

Фестиваль квітів (Хана Мацурі) в Японії

8 квітня буддисти Японії відзначають свято Хана Мацурі. Присвячене воно появі на світ Будди, і часто згадується як Фестиваль квітів.

Святкові заходи, присвячені Дню Народження засновника однієї зі світових релігій, були відомі ще на початку нашої ери, хоча популярності набули в другій половині 19 століття.

Усі церемоніальні дії, що проводяться цього дня в буддійських храмах Японії, а також на вулицях міст і сіл, у будинках, так чи інакше, пов'язані з легендою, що оповідає про появу на світ Будди. Короткий виклад її зводиться до того, що цариця Майя, яка побачила уві сні білого слона, отримала звістку від богів, в якій йшлося про те, що незабаром вона народить сина, який стане Просвітленим.

Іменини: Авраам, Алла, Анна, Василь, Гавриїл, Лариса, Парасковія, Степан.