Події

20:04 07.04.2023

Раді пропонують заслухати щорічну доповідь омбудсмена

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Раді пропонують заслухати щорічну доповідь омбудсмена

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді заслухати щорічну доповідь уповноваженого з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році.

Відповідний проєкт постанови №9190 зареєстровано в парламенті 6 квітня.

Парламентарії пропонують Раді включити питання про розгляд доповіді омбудсмена до порядку денного поточної сесії, а за його результатами ухвалити в цілому проєкт постанови №9190, тим самим схваливши доповідь.

Співавторами документа виступили понад десяток нардепів із різних фракцій і груп, зокрема, Андрій Задорожний ("Слуга народу"), Ахтем Чийгоз ("Європейська солідарність"), Юрій Бойко ("Платформа за життя і мир").

Як повідомлялося, Рада призначила Дмитра Лубінця (до призначення він був народним депутатом із групи "За майбутнє") на посаду омбудсмена 1 липня 2022 року.

 

юв

Теги: #рада #омбудсмен #звіт

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