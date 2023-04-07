Події

19:30 07.04.2023

Ракетою з російського гвинтокрила пошкоджено приватний будинок на Сумщині

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Ракетою з російського гвинтокрила пошкоджено приватний будинок на Сумщині

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області - у приватний будинок влучили ракетами з гвинтокрила, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 16:12 повідомили про випущені гелікоптером із території РФ чотири ракети по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, інформація про постраждалих не надходила.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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