Ракетою з російського гвинтокрила пошкоджено приватний будинок на Сумщині

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області - у приватний будинок влучили ракетами з гвинтокрила, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 16:12 повідомили про випущені гелікоптером із території РФ чотири ракети по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, інформація про постраждалих не надходила.