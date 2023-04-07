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19:23 07.04.2023

Депутати Полтавської міськради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників радянським генералам Зигіну і Ватутіну, а також російському поету Пушкіну

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Депутати Полтавської міськради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників радянським генералам Зигіну і Ватутіну, а також російському поету Пушкіну

Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про демонтаж пам'ятників радянським генералам Олексію Зигіну та Миколі Ватутіну, а також російському поету Олександру Пушкіну, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Вітаю рішення депутатів Полтавської міської ради демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і поету Пушкіну. Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити", - написав Ткаченко в телеграмі в п'ятницю.

Водночас, за його словами, у Полтаві процес очищення простору від російських і радянських символів "проходить дискусійно". "Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятникам, присвяченим Петру І", - підсумував міністр.

 

Теги: #полтава #міністр

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