ГУР: Останні події в Брянській області свідчать - усередині РФ можливий збройний протест проти режиму

Незважаючи на заяви керівництва Кремля, протест росіян проти чинного режиму цілком можливий, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Яскраве підтвердження цьому, останні події в брянській області. Зокрема, в погарському районі відбулись заворушення. Російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Відзначається значна кількість поранених, точна цифра наразі уточнюється. Також виведено з ладу ворожий БТР. Пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів", - йдеться в повідомленні ГУР у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначається, "російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, масштаб яких тільки зростає. Бійці завдали удару по військовому об'єкту та поспілкувалися з місцевим населенням".

"Унаслідок дій повстанців мирне населення не постраждало", - уточнюється в повідомленні українського ГУР.