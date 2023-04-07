Україна з нагоди початку Рамадану пропонувала РФ обміняти військовополонених, які сповідують іслам, - "всіх на всіх", але в Москві відмовилися

Україна запропонувала Росії з нагоди початку Рамадану обміняти військовополонених, які сповідують іслам, за принципом "всіх на всіх", однак у Москві відмовилися від цієї пропозиції, розповіла журналістам "Голосу Америки" радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - наводять слова Зарівни журналісти видання.

Радниця глави ОП додала, що зазначена ініціатива є одним із багатьох "креативних рішень", до яких вдається Київ, щоб обміняти полонених.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - підсумувала вона.

Рамадан - священний місяць для всіх мусульман, протягом якого вони в денний час відмовляються від вживання їжі, пиття, паління та інтимної близькості. Тривалість місяця становить 30 днів і залежить від місячного календаря. На честь завершення Рамадану проводиться свято розговіння (Ураза-Байрам). Цього дня мусульмани здійснюють святкову молитву і виплачують обов'язкову милостиню.

У 2023 році Рамадан розпочався 22 березня і триватиме до 20 квітня.