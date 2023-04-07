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17:34 07.04.2023

Єрмак: Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії

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Єрмак: Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак привітав пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії.

"Санкції проти атомної енергетики РФ - це саме те, що потрібно. Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії", - написав Єрмак у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака наразі завершує підготовку "Плану дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації 2.0", - додав керівник Офісу президента.

"Для росіян готуємо багато неприємностей", - підсумував він.

Теги: #євросоюз #санкції_рф

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