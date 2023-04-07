Кабмін визначив умови та порядок виплати грошової допомоги в разі інвалідності або загибелі волонтерів

Кабінет Міністрів визначив умови та порядок виплати грошової допомоги волонтерам у разі їхньої інвалідності внаслідок війни, а також членам їхніх сімей - у разі загибелі.

"Відтепер одноразова грошова допомога буде також призначатися та виплачуватися волонтерам, які надавали волонтерську допомогу Збройним силам України чи іншим силовим структурам під час заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час надання такої допомоги, та членам сімей загиблих з числа таких волонтерів", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що ухваленими змінами також уточнено перелік документів, які необхідно подати набувачам одноразової грошової допомоги, що дасть змогу скоротити терміни їх розгляду.

Отже, рішення про призначення одноразової грошової допомоги таким особам ухвалюватиме утворена Мінветеранів міжвідомча комісія відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Виплата буде проводитися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Згідно з повідомленням, для призначення одноразової допомоги необхідно звернутися до вищезгаданої комісії із заявою та надати необхідний перелік документів.