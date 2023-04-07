"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

НАЕК "Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами працівників Запорізької атомної станції, які вважаються лояльними до них.

"Увечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного з приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, й наразі місце їх перебування залишається невідомим", - ідеться в повідомленні "Енергоатому" в телеграм-каналі у п'ятницю.

При цьому в компанії звернули увагу, що викрадені працівники вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, оскільки підписали контракти з фейковою АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".

В "Енергоатомі" уточнили, що серед затриманих, зокрема, був і заступник начальника служби Марк Волков, котрий, за інформацією компанії, всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

"Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів", - наголосили в НАЕК.

Як повідомлялося, у російському ЄДРЮО 3 жовтня за адресою в Москві було зареєстровано АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" зі статутним капіталом 2 млрд рублів. Головна компанія зі 100% СК - держкорпорація "Росатом", гендиректор - Олег Романенко.