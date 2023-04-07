Порошенко: Усі українці чекають і наближають головну звістку про Перемогу

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко і його дружина Марина Порошенко разом із депутатами, громадськими активістами та захисниками України взяли участь у богослужінні Православної церкви України (ПЦУ) з нагоди Благовіщення в Успенському соборі Києво-Печерської лаври в п'ятницю, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Після служби Порошенко під час спілкування з журналістами зазначив, що після отримання ПЦУ томосу про автокефалію 2019 року одразу ж розпочався перехід до неї парафій, але після цього на три роки процес призупинився. "І лише після широкомасштабної агресії і того, як продемонструвала себе московська церква, не залишилося жодних ілюзій", - сказав політик.

Він нагадав, що за його ініціативою Верховна Рада ухвалила закон про перейменування: "Їхнє справжнє ім'я - для того, щоб не дурити українців - Російська православна церква в Україні". "І має бути наступний крок. Зараз наш законопроєкт лежить у Верховній Раді. Ті, хто відмовляються виконувати закон, мають отримати заборону московської церкви в Україні. Це правильно", - вважає Порошенко.

Він також закликав спростити процес переходу парафій до ПЦУ: "Ніхто не має права створювати їм перешкоди".

Щодо Києво-Печерської лаври політик зауважив: "Є рішення української влади про те, що не продовжувати угоди про оренду або про розірвання, - треба забезпечувати виконання законних вимог".

Порошенко привітав вірян із Благовіщенням і сказав: "Усі українці чекають і наближають головну благу звістку про нашу Перемогу".