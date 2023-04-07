Окупанти обстріляли околиці с. Грем'яч Чернігівської області, пошкоджено ЛЕП, обійшлося без жертв - голова ОВА

Інтенсивний обстріл околиць с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області в четвер призвів до знеструмлення чотирьох населених пунктів району, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"227 вибухів за вчора пролунало біля села Грем’яч Новгород-Сіверського району. Зокрема зафіксовано влучання некерованих авіаційних ракет, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, пожежне депо, ФАП, магазин, приміщення ферми. Пошкодженно ЛЕП-10 кВ. Без електропостачання залишаються чотири населені пункти Новгород-Сіверської ТГ", - написав Чаус у телеграмі у п'ятницю вранці.

За його словами, чотири вибухи зафіксовано також біля села Леонівка Новгород-Сіверського району. Усі обстріли велися з Брянської області РФ.

Жертв серед місцевого населення не зафіксовано, повідомив голова обладміністрації, проте дані уточнюються.

"Зараз у Грем'ячі проживає трохи більше ніж півтисячі людей. До повномасштабного вторгнення було вдвічі більше... За час повномасштабного вторгнення майже 2000 осіб уже виїхали з прикордонних населених пунктів. Керівники громад, РВА постійно працюють із населенням щодо тимчасового відселення, пропонують місця для тимчасового розміщення, допомогу з транспортуванням", - розповів голова Чернігівської ОВА.

Грем'яч розташований на північ від Новгород-Сіверського і безпосередньо прилягає до українсько-російського держкордону. Поруч розташований однойменний міжнародний автомобільний пункт пропуску, який наразі не функціонує.