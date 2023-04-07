Події

09:27 07.04.2023

Ізраїль завдав ударів по терористичних інфраструктурах ХАМАС на півдні Лівану

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Ізраїль завдав ударів по терористичних інфраструктурах ХАМАС на півдні Лівану

Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по терористичних інфраструктурах ХАМАС на півдні Лівану, повідомила пресслужба армії оборони країни.

"Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілях, зокрема по терористичних інфраструктурах, які належать ХАМАС на півдні Лівану", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що "армія оборони Ізраїлю не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з території Лівану і покладатиме на державу Ліван відповідальність за кожен спрямований вогонь, що виходить із її території".

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю Повітряні сили Ізраїлю почали завдавати ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази у відповідь на масовий запуск ракет по території Ізраїлю.

 

Теги: #ізраїль #ліван

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