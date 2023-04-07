Події

07:11 07.04.2023

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

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Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Житомирської області.

"У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою без постраждалих, що сталася на автодорозі Київ-Чоп (об'їзна дорога Житомира) поблизу села Вереси, Житомирської області, рух транспорту в обох напрямках перекрито. Рух організовано через місто Житомир", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

 

 

 

Теги: #дтп #транспорт #житомирська_область

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