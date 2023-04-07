7 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 408 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 408 RUSSIAN AGRESSION

7 квітня - Всесвітній день здоров'я, Міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді.

Православна церква святкує Благовіщення Пресвятої Богородиці.

У західних християн і лютеран Страсна п'ятниця (Велика п'ятниця).

Цього дня, 1795 року у Франції був ухвалений Закон про запровадження Метричної системи мір, 1805 року - у Відні відбулася прем'єра Третьої симфонії Людвіга ван Бетховена, у 1826 році в Мюнхені закладено будівлю пінакотеки, а в 1827 році було продано перші сірники.

Ще цього дня:

1918 - 2-й Запорізький полк (командир - Петро Болбочан) Армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин і зайняв Харків;

1926 – Невдалий замах британки Віолетти Гібсон на життя італійського диктатора Беніто Муссоліні (куля лише зачепила його ніс);

1927 - Здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: із Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера;

1948 - Набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зараз цей день відзначають як Всесвітній день здоров'я;

1964 - IBM анонсувала обчислювальну систему System/360;

1969 - Символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1;

1995 - Під час першої російсько-чеченської війни російські силовики вирізали село Самашки.

2017 - Бомбардування авіабази Шайрат.

Всесвітній день здоров'я

Відзначається щорічно 7 квітня в день створення 1948 року Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні їй 75 років. За цей час членами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стали 194 держави світу.

Всесвітній день здоров'я - глобальна кампанія, спрямована на привернення уваги кожного жителя нашої планети до проблем та охорони здоров'я, з метою проведення спільних дій для захисту здоров'я і благополуччя людей.

Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення Пресвятої Богородиці - світле християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня, у православ'ї воно належить до числа двунадесятих свят.

Назва свята - Благовіщення - передає головний сенс пов'язаної з ним події: сповіщення Діві Марії благої звістки про зачаття і про народження нею Богонемовляти Христа.

З Благовіщенням у народі пов'язані деякі старовинні звичаї. Кажуть, що на Благовіщення "птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете", тобто будь-яка робота вважається гріхом.

Страсна п'ятниця у західних християн (Велика п'ятниця)

Велика п'ятниця, або Страсна п'ятниця (лат. Dies Passionis Domini) - п'ятниця Страсного тижня (останні шість днів Великого посту, що передують Великодню), присвячена спогаду осуду на смерть, хресних страждань і смерті Ісуса Христа, а також зняттю з хреста Його тіла і похованню Його.

Страсна п'ятниця у лютеран

Страсна п'ятниця (нім. Karfreitag) - найбільш траурно-урочистий день великоднього часу. Цього дня все має нагадувати страту Ісуса Христа і випробувані ним духовні та фізичні муки, прийняті ним для спокути гріхів усього людства.

У лютеранських церквах цього дня допускається виконання музичних творів особливого жанру і змісту, так званих, пасіонарів - творів про страждання (пристрасті) Спасителя на основі фрагментів із Євангелій (наприклад, "Страсті за Матвієм", "Страсті за Іваном" Й.С. Баха).

Решта, звичних для будь-якої церкви звуків - дзвоновий і вівтарний дзвін - із цього дня зникають і поновлюються лише опівдні дня Великодня.

Іменини: Сава, Тихон, Олександр, Герман.