Події

01:13 07.04.2023

Ізраїль завдає ракетних ударів у відповідь по сектору Газа

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Повітряні сили Ізраїлю почали завдавати ударів по об'єктах Хамас у секторі Газа у відповідь на масовий запуск ракет по території Ізраїлю, повідомила прес-служба армії оборони країни. 

"Наразі армія завдає ударів по сектору Газа", - йдеться у повідомленні у мікроблозі Твіттер у ніч на п'ятницю.

Тим часом у прес-службі пізніше повідомили, що на півдні Ізраїлю звучать сирени.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що в армії оборони Ізраїлю в четвер заявили, що за пусками ракет Ізраїлем з Лівану стоїть угруповання ХАМАС.

The Times of Israel зазначило, що, за оцінками ізраїльської влади, було випущено 34 ракети: п'ять із них досягли ізраїльської території, а решту було перехоплено ПРО.

Після інциденту стало відомо, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху має намір скликати кабінет з питань безпеки для того, щоб обговорити ситуацію, що складається на півночі Ізраїлю.

Тим часом, за інформацією з ліванського боку, ракети, мабуть, запускали з території таборів палестинських біженців. Також у Лівані спростовували повідомлення, що раніше з'являлися, про артилерійські обстріли ізраїльської армії.

 

Теги: #україна #ізраїль #газа #удари

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