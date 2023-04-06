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22:25 06.04.2023

Італія привела до боєздатності розгорнуту в Словаччині систему ППО SAMP/T

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Італія привела до боєздатності розгорнуту в Словаччині систему ППО SAMP/T

Італійська система ППО SAMP/T наземного базування в повній бойовій готовності в Словаччині, йдеться в заяві об'єднаного авіаційного командування НАТО.

"Наземна система ППО SAMP/T італійської армії, розгорнута в Словаччині, офіційно визнана Командуванням ВПС союзників повністю готовою до роботи, що ще більше підвищує оперативну сумісність Північноатлантичного союзу і колективну оборону", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у березні Італія розгорнула SAMP/T у Словаччині і тепер ця система пов'язана з оборонною архітектурою НАТО, захищаючи східний фланг, що ще більше підвищує оперативну взаємосумісність Північноатлантичного союзу і колективну оборону.

"Досягнувши позитивних результатів у перевірці готовності, наша система тепер робить свій внесок в Інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону НАТО", - наголошується в повідомленні.

SAMP/T використовується виключно в оборонних цілях для захисту населення, сил і території союзників.

"Це розгортання є розумним заходом, що підтримує нашу колективну оборону", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #італія #словаччина #ппо

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