Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

Російські війська з мінометів і артилерії обстріляли прикордонні райони Чернігівської області, повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".

"Станом на 21:00 російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, З 18:40 до 20:10 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з САУ, та 7 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, по н.п. Грем’яч. Пошкоджено цивільну інфраструктуру: приватний будинок (посічено шифер даху).