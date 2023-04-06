Події

22:09 06.04.2023

Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

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Російські війська з мінометів і артилерії обстріляли прикордонні райони Чернігівської області, повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ".

"Станом на 21:00 російські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, З 18:40 до 20:10 зафіксовано 15 приходів, ймовірно з САУ, та 7 приходів, ймовірно з міномета 82 мм, по н.п. Грем’яч. Пошкоджено цивільну інфраструктуру: приватний будинок (посічено шифер даху).

 

 

 

Теги: #обстріли #чернігівська_область

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