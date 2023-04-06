Події

19:13 06.04.2023

Створення регіональних центрів ветеранського розвитку на базі закладів освіти сприятиме реінтеграції ветеранів війни

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Створення регіональних центрів ветеранського розвитку на базі закладів освіти сприятиме реінтеграції ветеранів війни

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна вважає, що створення регіональних центрів ветеранського розвитку на базі навчальних закладів сприятиме реінтеграції ветеранів війни.

"Державна ветеранська політика - це не суто соціальна політика виплат і гарантій. Це політика сфери безпеки, це політика економічна, культурна і, звичайно, соціальна. Це найважливіший елемент національної безпеки. І від того, наскільки якісно відбудеться реінтеграція в суспільство, в економіку наших Захисників і Захисниць після повернення з війни, залежить стійкість української держави", - цитує Лапутіну пресслужба міністерства за результатами робочої зустрічі з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили спільні кроки щодо впровадження пілотного проєкту Мінветеранів зі створення центрів ветеранського розвитку.

Згідно з повідомленням, спочатку вони діятимуть у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Львівській на базі закладів вищої освіти.

"Із залученням фахівців цих вишів планується розробка спеціальних навчальних програм для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також для членів їхніх родин", - ідеться в повідомленні.

Крім того, міністри обговорили створення умов для залучення ветеранів війни до діяльності у сфері громадянської освіти, національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання.

 

 

Теги: #ветерани #центри

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